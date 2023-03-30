محكمة فلوريدا تردّ الدعوى ضدّ باسيل.. وبيان من مكتبه الإعلاميّ

أوضح مكتب النائب جبران باسيل في بيان، أنّه “بتاريخ ٢٧/٣/ ٢٠٢٣ أصدرت محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية حكمها النهائي في الدعوى المقدمة من لارا منصور وإيلي سماحة بوجه باسيل قاضيةً بردّ الدعوى عنه لعدم القانونية، معلنةً عدم اختصاصها”.

البيان أضاف: “وكان باسيل قد أثبت أمام القضاء اللبناني زيف وزور وعدم صحة المزاعم كافة التي سيقت بحقه بهذا الموضوع، فسقطت بالتالي الافتراءات التي سوّق لها كثيرون في لبنان والعالم بغية إلحاق الأذى السياسي به. هذا وسيطالب باسيل أمام المراجع القضائية المختصة بالعطل والضرر البالغين اللذين لحقا به من جرائها”.