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مخدرات وأموال مهربة.. وقوى الأمن بالمرصاد!

منذ 14 ثانية
توقيف شخص

توقيف شخص

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم ترويج المخدّرات وتعاطيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في بلدة العاقبيّة – قضاء صيدا، والمناطق المجاورة.

على الفور، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من كشف هويّة المروّج وتوقيفه بعد مداهمة مكان إقامته في البلدة المذكورة، ويُدعى:

ع. ي. (مواليد عام 1985، سوري)

ضُبط في المنزل مواد مخدّرة، على الشّكل التّالي:

– /1,248/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

/29/ كيساً موضّباً ومعدًّا للتّرويج.

ميزان حسّاس.

مبلغ مالي.

كما تبيّن أنّ الموقوف قد دخل الأراضي اللّبنانية خلسة.

سُلِّمَ مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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