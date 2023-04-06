مخزومي: البيان السعودي الإيراني يُؤسس لمرحلة جديدة

رحّب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”، “بالبيان السعودي الإيراني المشترك”، منوّهًا “بما تضمنه من تعزيز للتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف مخزومي: “البيان الذي أعلن استئناف العلاقات الثنائيّة رسميًا وإعادة فتح السفارات والقنصليات، يؤسس لمرحلة جديدة تحكمها الدبيلوماسية وتأتي في مقدمتها مصالح شعوب البلدين والمنطقة”.

نرحب بالبيان السعودي الإيراني المشترك وننوّه بما تضمنه من تعزيز للتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. البيان الذي أعلن استئناف العلاقات الثنائية رسميًا وإعادة فتح السفارات والقنصليات، يؤسس لمرحلة جديدة تحكمها الدبلوماسية وتأتي في مقدمتها مصالح شعوب البلدين والمنطقة. — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 6, 2023

هذا وقد أعلنت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب لقاء بين وزيري خارجية البلدين، في بكين، الاتفاق على ترتيبات بدء إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين الدولتين.

كما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لعقد لقاء ثنائي في الرياض.

وبحسب نص البيان، اتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين، كما اتفقا على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.