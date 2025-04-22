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مخزومي: المجتمع الدولي يربط مسألة مساعدة لبنان لإعادة الإعمار بتطبيق الـ1701

منذ دقيقتان
ئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

ئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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زار رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه رئيس المكتب السياسي للحزب السفير السابق الدكتور بسام النعماني، نائب الأمين العام للحزب الدكتور دريد عويدات، والمدير الإداري للحزب طلال القيسي، وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وعلى الأثر، أشار مخزومي إلى أنه أجرى مع “المفتي دريان جولة أفق بحثا خلالها آخر المستجدات المحلية والإقليمية”، مؤكدا أن “الأولوية اليوم لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته لوقف الاعتداءات على لبنان، على أن تباشر الحكومة من جهتها بتنفيذ القرار وأن تدعم الجيش اللبناني الذي يبذل ما بوسعه لتنفيذه”.

ورأى مخزومي أن “المجتمع الدولي يربط مسألة مساعدة لبنان لإعادة الإعمار بتطبيق القرار 1701، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات”، وقال: “نحن في اللجان المشتركة قمنا بتمرير قانون رفع السرية الصرفية، ونأمل أن يتم تمريره أيضا في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس المقبل، لا سيما في ظل اجتماعات الوفد اللبناني مع المسؤوولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وشدد على “ضرورة البدء بإعادة الإعمار كي يعود الأهالي إلى قراهم، وأن يتم العمل على إعادة جذب الاستثمارات وعودة السيادة الكاملة للبلد”.

أما في ما يتعلق بالانتخابات البلدية، فرأى مخزومي أن “المطلوب من كل القوى إبعاد السياسة عن هذه الانتخابات، وأن يقوم أهل بيروت بالتوافق على لائحة تشمل الجميع، على أن تحافظ على المناصفة الإسلامية – المسيحية بما يحمي وحدة لبنان وعاصمته التي تمثل كل لبنان”.

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