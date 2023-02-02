مخزومي يشدد على ضرورة توحيد الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته، رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي يرافقه المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وعرض معه لشؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

وبعد اللقاء، قال مخزومي: “إن الزيارة هي للاطمئنان الى صحة سماحته”، منوهاً بدور المفتي “في التنسيق مع بقية المرجعيات وبحكمته التي نعوّل عليها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان”. وشدد على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً للتوقيع مع صندوق النقد الدولي وحصول لبنان على التمويل المخصص له في هذا الإطار”.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتفلت في سعر الدولار مقابل الليرة والانهيار الذي نشهده على مختلف الصعد، شدد مخزومي على” ضرورة توحيد الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة والتوقيع مع صندوق النقد لإعادة الثقة ببلدنا وتجنب الدخول في الفراغ”.

ورأى أن “المجتمع الدولي لا يزال حريصاً على دعم لبنان ومساعدته، وهذا الأمر برز في الاتفاق الذي وقع لدعم المؤسسات الامنية”. ولفت إلى “صحوة لدى المنظومة القائمة”، متمنياً “إنجاز جميع الاستحقاقات كي لا يقع البلد في الفراغ”.