مدير مرفأ طرابلس يكشف لصوت بيروت عن حصيلة القتلى والمفقودين في حادثة المركب

كشف مدير مرفأ طرابلس احمد تامر في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان آخر المستجدات في قضية المفقودين هي انه تم انتشال خمسة ضحايا نهار الاحد، لارتفاع عددهم الى ستة. واشار الى ان الجديد في الذكر هو اننا تقريبا استطعنا تحديد عدد المفقودين، وما هي اجناسهم.

وافاد تامر اننا حصلنا من اهالي الضحايا الذين راجعوا ادارة المرفأ على ان عدد المفقودين هو اثنين وعشرين، الا ان المعلومات تشير الى ان هناك اكثر من ثلاثين مفقودا. وأسف تامر ان مئة في المئة من المفقودين هم من النساء والاطفال.

وأكد تامر لموقعنا ان عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، مشيرا الى ان نطاق البحث قد توسع اكثر. وتابع انه من الصعب اليوم ان نعثر على ناجين، ويتم الآن البحث عن الجثث، لافتا الى ان خخوفنا الكبير ان تكون هذه الجثث قد وقعت مع المركب على عمق 400مترا، مؤكدا ان الامكانيات المحلية مستحيل ان تنتشل حطام المركب، ونحن بحاجة الى امكانيات اجنبية. كما ورأى ان الموضوع ليس سهلا.

واستغرب تامر دعوة المواطنين لاقفال مرفأ طرابلس، مشددا على ان ادارة المرفأ كانت الى جانب الاهالي منذ اللحظة الاولى، وقدمت كل التسهيلات المتاحة لديها، مضيفا ان مطالب الاهالي محقة.

وقال تامر في حديثه ان مرفأ طرابلس دوره لوجيستي، وليس لديه اي علاقة بعملية الغرق، مؤكدا اننا ادارة مستعدون لتقديم كل امكانياتنا.