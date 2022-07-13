مدير مياه الجنوب بحث مع النائب ناصر جابر في معالجة مشاكل المياه في النبطية

استقبل المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر ممثلاً بالدكتور حسين الغول، النائب ناصر جابر برفقة رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس دائرة النبطية حسن ترحيني ومعاونه ريان زهري، المهندسين علي ابراهيم وعلاء خليل عن مصلحة الإنتاج في المؤسسة، ممثل دائرة التنفيذ المهندس قاسم خليفةو مسؤول محطة نبع الطاسة اكرم نضر.

وجرى خلال اللقاء متابعة مشاكل المياه في النبطية وجوارها، في ظل التحديات التي تواجهها والمتمثلة بعدم توافر مادة المازوت وتوقف خط الخدمات بشكل مستمر، اضافة الى مناقشة الحلول الطارئة والطويلة الأجل.

كما تم اقتراح سلسلة مشاريع ستنفذ بالتعاون بين المؤسسة والبلدية وبرعاية النائب جابر، منها حفر آبار جديدة، تركيب طاقة شمسية لآبار فخر الدين، صيانة خطوط الجر من نبع الطاسة واجراء كشف شامل لمختلف خطوط الجر والتوزيع في المنطقة ومعالجة وصيانة كافة الخطوط لتحسين التوزيع وضمان استمرارية التغذية بالمياه وصيانة الآبار المعطلة وإعادة تشغيلها.