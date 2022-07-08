الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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مذكرة من رئاسة مجلس الوزراء ببرنامج صلاة عيد الاضحى المبارك

منذ 29 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رقم 62/ م، تضمنت برنامج صلاة عيد الاضحى المبارك، وفيها:

“في تمام الساعة السادسة والدقيقة العاشرة من صباح أول ايام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بموكب رسمي الى مسجد محمد الأمين وسط بيروت، وقد كلف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي لأداء الصلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك.

وتتخذ التدابير التالية:

أولاً: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المحددة بالمذكرة والمشار إليها أعلاه.

ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة، لمثل هذه المناسبة لمواكبة ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية”.

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