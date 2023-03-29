مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون بين "الشؤون" وبرنامج الأغذية العالمي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار على حسابه عبر ” تويتر” أنّه “وقع مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات، مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة”.

وأضاف: “تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الوزارة التقنية لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، ولتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، وهي نتيجة طبيعيّة للتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي على مستويات عدة، أبرزها المشاركة في تنفيذ برنامجي أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا”.