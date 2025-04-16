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مرض خطير يهدد قطاع المواشي في لبنان.. ووزارة الزراعة تحذر!

منذ 4 دقائق
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

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حذّرت وزارة الزراعة “في ظل التطورات الوبائية المقلقة في الإقليم، من خطر انتقال مرض الحمى القلاعية (Foot and Mouth Disease) إلى لبنان، بعد رصد حالات جديدة في عدد من الدول المجاورة، بما في ذلك ظهور عترات فيروسية غير مسبوقة في المنطقة”.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن “المؤشرات الميدانية تُظهر ارتفاعاً في احتمالية انتقال العدوى إلى الأراضي اللبنانية، ولا سيما في ظل التداخلات الحدودية والنشاط الحيواني المشترك”.

ودعت “جميع مربي المواشي، من مزارعين وأصحاب مزارع، إلى التشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القطعان والمساهمة في منع تفشّي المرض على الأراضي اللبنانية”.

وتشمل الإجراءات الوقائية الموصى بها ما يلي:

1. تعزيز الأمن الحيوي داخل المزارع عبر ضبط حركة الدخول والخروج، وتطبيق آليات التطهير والتعقيم بشكل منتظم.

2. منع اختلاط الحيوانات بين المزارع، لا سيما في المناطق الحدودية والمراعي المشتركة.

3. تحصين المواشي باستخدام لقاحات معتمدة ومسجّلة لدى وزارة الزراعة، وعلى نفقة المربين الخاصة، وفق البرنامج التالي:

الأبقار: جرعتان سنويًا

الأغنام: جرعة واحدة سنويًا

وأكدت أن “الحمى القلاعية تُعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الحيوانات المجترّة، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع نسب النفوق، فضلاً عن احتمال فرض قيود على حركة التجارة الحيوانية”.

وفي الختام، شددت الوزارة على أن “الوقاية مسؤولية مشتركة”، داعيةً “إلى تعاون وثيق بين المزارعين والجهات الرسمية لحماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في البلاد”.

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