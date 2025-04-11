مرقص: دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بدأ ويستكمل غدًا

أشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي، إلى أنّه “تمّت المباشرة بدراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات، على أن نستكمل البحث في جلسة تعقد غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا”.

هذا وانتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء، وتم خلالها اقرار مرسوم التعويضات لموظفي التربية.

وكتب النائب أشرف بيضون عبر صفحته على “فايسبوك”: “أقر مجلس الوزراء مرسوم تعويض العاملين في التربية بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ،ويعتبر نافذًا فور صدوره يوم الاثنين او الثلاثاء عن رئيس الجمهورية وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبارك إحقاق الحق للأساتذة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ترأس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.