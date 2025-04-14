الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرقص عرض مع سفير أستراليا للعلاقات الثنائية

منذ ساعة واحدة
وزير الاعلام بول مرقص

وزير الاعلام بول مرقص

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفير أستراليا اندرو بارنز، وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.

ووصف مرقص اللقاء بـ”الرائع، إذ تم البحث في طرق التعاون بين البلدين”، وأكد أنه “كان اجتماعا مثمرا تمّ خلاله التطرّق الى العلاقات الاعلامية بين الجانبين، وخصوصا لجهة دعم أستراليا وزارة الاعلام بأقسامها كافة، بالاضافة الى تلفزيون لبنان”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لبحث تفاصيل إضافية”.

بدوره، أكد السفير بارنز أن “الاجتماع مع وزير الاعلام كان مثمرا، وأن البحث تطرّق الى التعاون المشترك بين البلدين، كما تطرّق البحث الى أهمية تلفزيون لبنان في بناء المؤسسات في هذا البلد، وايصال رسائل مهمة الى الشعب اللبناني حول دور الحكومة لجهة إجراء الاصلاحات”.

وشدّد على أهمية “تطوير دور المؤسسات في لبنان وتقويتها، وخصوصا في مجال الاعلام الذي يشكل تلفزيون لبنان جزءا منه”. وأمل أن “تتمكّن الحكومة من تحسين أوضاع البلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجّار: لتكثيف الدوريات خلال الأعياد والإجراءات اللازمة تحضيراً للإنتخابات
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    فطور جمع سلام وأبو الغيط.. وهذا ما بُحثَ
    وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة

    الأكثر قراءة

    مرفأ طرابلس
    ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟
    وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
    ردع العدوان - سوريا
    صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    بعد شتمه الرئيس الفرنسي.. نتنياهو يعرب عن دعمه لابنه يائير!