مرقص عرض مع سفير أستراليا للعلاقات الثنائية

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفير أستراليا اندرو بارنز، وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.

ووصف مرقص اللقاء بـ”الرائع، إذ تم البحث في طرق التعاون بين البلدين”، وأكد أنه “كان اجتماعا مثمرا تمّ خلاله التطرّق الى العلاقات الاعلامية بين الجانبين، وخصوصا لجهة دعم أستراليا وزارة الاعلام بأقسامها كافة، بالاضافة الى تلفزيون لبنان”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لبحث تفاصيل إضافية”.

بدوره، أكد السفير بارنز أن “الاجتماع مع وزير الاعلام كان مثمرا، وأن البحث تطرّق الى التعاون المشترك بين البلدين، كما تطرّق البحث الى أهمية تلفزيون لبنان في بناء المؤسسات في هذا البلد، وايصال رسائل مهمة الى الشعب اللبناني حول دور الحكومة لجهة إجراء الاصلاحات”.

وشدّد على أهمية “تطوير دور المؤسسات في لبنان وتقويتها، وخصوصا في مجال الاعلام الذي يشكل تلفزيون لبنان جزءا منه”. وأمل أن “تتمكّن الحكومة من تحسين أوضاع البلد”.