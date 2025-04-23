مرقص وقع مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة AUST

وقع وزير الإعلام المحامي بول مرقص ورئيس جامعة AUST الدكتور رياض صقر، عصر اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الإعلام والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من عمداء الجامعة وأساتذتها.

بعد النشيد الوطني، تحدث الزميل داني حداد فشكر لـ”مرقص تلبيته هذه الدعوة للقاء الطلاب والحوار معهم”.

وألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: “يسر الجامعة ويشرفها أن تستضيف الحقوقي والمثقف والنشط والإنساني الوزير المحامي بول مرقص، في مقابلة حوارية مع الإعلامي المميز داني حداد، ترافقه الطالبة دارين أبي حنا من قسم الإعلام في الجامعة. إنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعة هذا النشاط الحواري الوطني مع شخصيات في الشأن العام وطلاب أكاديميين، فهذه اللقاءات هي في صميم تحقيق الرسالة الوطنية والثقافية والإعلامية للجامعة الداعية إلى النقاش والتفاعل بين مختلف الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والأكاديمي”.

أضاف: “الدكتور بول مرقص تشهد له الندوات والمجالس وأروقة المؤتمرات، وجامعتنا الذي كان من أساتذتها خلال عامي 2004 و2006، فهو هادىء رصين وراجح الرأي، حكيم وموضوعي في النقاش، يحترم الرأي الآخر. كما أنه واسع الأفق والثقافة، وملتزم قضايا الوطن والمجتمع. إن الوزير مرقص هو الخيار المناسب لانتظام الإعلام في لبنان والنهوض به، في ظل ما تشهده من طفرة في وسائل التواصل والاعلام الرقمي”.

وتمنى “من خلال مذكرة التفاهم والتعاون التي ستوقع اليوم بين وزارة الاعلام والAUST المساهمة في النهوض المنشود والتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والوزارة والمؤسسات الإعلامية”.