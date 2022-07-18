مروّج مخدرات ينشط في المتن وكسروان... فوقع في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في سياق العمليات المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وتعاطيها في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط في مناطق المتن وكسروان، ويدعى: ج. ح (من مواليد عام 1986، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة ومخدرات.

بتاريخ 11-07-2022 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المشتبه فيه بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة الضبية على متن سيارة “كيا” سوداء.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

– /4/ علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4,8/غ.

– /38/ مظروفا ورقيا في داخلها مادة الكوكايين، زنة المظروف الواحد حوالي 1,8/غ.

– /55/ “طبة بلاستيكية” في داخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4,1 /غ.

– /4/ “طبات بلاستيكية” في داخلها مادة باز الكوكايين، زنة الواحدة حوالي 4,2/غ.

– مبلغ مالي وقدره /17،800،000/ ليرة لبنانية و /370/ دولارا أميركيا، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات لعدد من المتعاطين في مختلف

مناطق المتن وكسروان.

أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، كما جرى حجز السيارة، بناء على إشارة القضاء المختص”.