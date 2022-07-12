الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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مساعدات من مفوضية اللاجئين للنازحين السوريين في مخيمات الوزاني

منذ ساعة واحدة
اللاجئين السوريين- أرشيفية

اللاجئين السوريين- أرشيفية

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وزّع اليوم وفد من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة UNHCR بحضور مدير مكتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد اياكي، يرافقه مدير العلاقات العامة ايلي شعيا والمسؤول الميداني سامر موعد، بالتعاون مع جمعية “شيلد” ممثلة بالمدير التنفيذي للجمعية ايمن الرز ومسؤول التوزيع في الجمعية عدنان زيدان والمندوب الميداني محمد دلى، مساعدات عينية على النازحين السوريين في مخيمات الوزاني- قضاء مرجعيون.

وجال بعدها السيد اياكي والوفد المرافق على خيم النازحين السوريين، واطلع منهم على اوضاعهم وحاجاتهم ومدى استفادتهم من برامج الامم المتحدة.

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