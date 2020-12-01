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مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 88 حالة جديدة بكورونا ولا وفيات جديدة

منذ 4 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في  التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 323 فحصاً.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 743 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33.

– حالات وفاة: 0.

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