استمع لاذاعتنا

مستشفى الحريري الجامعي: 37 حالة حرجة و 4 حالات وفاة

منذ 6 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

اظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وبالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاءت كالآتي:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 409 فحوص.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 761 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

– حالات وفاة: 4.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاضي مروان عبود
    عبود للجنة عوائل ضحايا مرفأ بيروت: سأكون صوتكم في السعي للحصول على مطالبكم
    ميشال ضاهر
    ضاهر يحذر من الاتجاه نحو جهنم: يجب اقرار الكابيتل كونترول فورا
    حسان دياب
    دياب ترأس اجتماعا وزاريا لمتابعة ملف الدعم واجتماعات غدا في اطار ورش عمل تفصيلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديانا فاخوري
    النشرة الإخبارية الأولى لـ”صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
    مطار بيروت
    خوف وهلع وإطلاق نار في المطار
    الجلوس لفترات طويلة يتسبب بالعديد من المخاطر الصحية
    تصل إلى الموت المبكر..6 مخاطر صحية للجلوس لفترات طويلة