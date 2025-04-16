مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة حانين

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الأربعاء، دراجة نارية في بلدة حانين الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بعد ساعات قليلة على استهداف آخر على طريق وادي الحجير – الغندورية.

وقالت الوكالة الوطنية: “استهدفت غارة نفدتها مسيرة اسرائيلية بصاروخ موجه دراجه نارية في بلدة حانين – قضاء بنت جبيل.”

وقالت صفحات موالية لحزب الله أن الغارة أدت إلى سقوط قتيل في حصيلة أولية.

وتأتي هذه الغارة في سياق سلسلة من الاعتداءات الجوية التي ينفذها الاحتلال على مناطق متفرقة من جنوب لبنان منذ استمراره في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير.