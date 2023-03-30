"مشروع قرار أوروبيّ" يتعلّق بعودة النازحين السوريّين إلى بلادهم!

أكّدت معلومات للـLBCI أن نوابًا في البرلمان الأوروبي سيتقدّمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلّق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الوفد اللبناني الموجود في بروكسيل قد تبلّغ بهذه الخطوة، على أن يكون على تنسيق مع النواب الأوروبيين الذين سيقومون بها.

يشار إلى أنّ ملف عودة النازحين السوريّين يثير جدلًا في لبنان، في ظلّ تزايد المطالبات بضرورة حلّ هذا الملف الضاغط، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها البلد، حيث لم يعد لبنان قادرًا على تحمّل هذا العبء الإضافيّ.