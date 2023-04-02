مصدر فرنسيّ يكشف.. ما هي الضمانات التي قدّمها فرنجيّة في باريس؟

تحدث مصدر فرنسي رفيع لـ “النهار العربي” عن زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس، قائلًا إنه قدم للمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الذي استقبله مع الوزير روني عريجي في الإليزيه، الضمانات المطلوبة فرنسيًا بالنسبة إلى عدم استخدام الثلث المعطل وتعطيل حكومة برئاسة رئيس حكومة إصلاحي يكون نواف سلام أو غيره على أن يتيح له أن ينفذ الإصلاحات وألا يذهب الى دمشق اذا لم يكن جزء كبير من البلد موافقًا على ذلك، وأن يسعى لمساعدة رئيس الحكومة على إخراج لبنان من أزمته ولا يعطله.

وقال المصدر لـ”النهار العربي” إنّ الحوار كان مباشرًا، وواضحًا، وأضاف أن هناك تقدمًا على خط التحاور مع السعودية بالنسبة لهذه الضمانات ولكن باريس لم تحصل بعد على ردّ سعودي نهائي وهي مستمرة في العمل.

وسأل “النهار العربي” المصدر ما إذا كانت الرئاسة الفرنسية ستدعو مسوؤلين مسيحيين غير فرنجية، فأجاب بأنه سبق للمستشار الرئاسي أن التقى معظمهم وهو مستمر في لقائهم والتحاور معهم.