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مصرف الإسكان: القروض كانت ولا تزال بالليرة

منذ 11 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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جدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تأكيده أن “قروض مصرف الإسكان كافة كانت ولا تزال بالليرة باللبنانية”.

وقال حبيب في تصريح: “أطلقنا رزمة قروض في حزيرن 2022. والآن، نشهد طلباً كبيراً على قروض الطاقة الشمسية. ولذلك، ندفع نقداً.

وإذ أعلن أن “مصرف الإسكان يدرس إمكان إعطاء قروض بالدولار الأميركي بواسطة قروض من الصندوق الكويتي والصناديق العربية والأوروبية”، قال حبيب: “قامت الحكومة بجدولة فوائد القروض، ونحن في انتظار موافقة الصندوق العربي على الجدولة”.

وأشار إلى أن “هناك أفكار وطروحا لدى المصرف، منها إعطاء قروض للمقيمين وغير المقيمين”، مذكرا بأن “لدى مصرف الإسكان خط ساخن 1620 لمساعدة المواطنين للحصول على القروض”، وقال: “لدينا تمويل من أموالنا الخاصة”.

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