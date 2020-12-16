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مصلحة الليطاني: عطل طارئ على خط عيتنيت العائد إلى كهرباء لبنان

منذ 47 دقيقة
المصلحة الوطنية لليطاني

المصلحة الوطنية لليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه “في تمام الرابعة وأربعين دقيقة مساء اليوم الأربعاء، حصل عطل طارئ على خط عيتنيت 15 ك.ف. العائد إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وأدى هذا العطل الى تعطل الخلية التي تغذي هذا الخط في محطة معمل عبد العال، وهذه الخلية تعود ايضا إلى مؤسسة كهرباء لبنان. و نتيجة هذا العطل، عملت الحمايات الكهربائية التلقائية وعزلت الخلية والخط المذكورين وأصبحا خارج الخدمة”.

ولفتت إلى أنه “يتعذر عليها تأمين التغذية الكهربائية لبلدات: عيتنيت، باب مارع، دير عين الجوزة، صغبين، عين زبدة، الخريزات، خربة قنافار، كفريا، دير طحنيش، جزء من المنصورة، عانا وعميق، وذلك إلى حين أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بإصلاح العطل الحاصل على خط عيتنيت واستبدال الخلية التي تضررت بفعل هذا العطل”.

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