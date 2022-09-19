مصلحة الليطاني: لترشيد استهلاك الكهرباء في المناطق المغذّاة من معامل الليطاني

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، أنه “بسبب انحسار إنتاج المعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب نفاذ مادة الفيول، فقد اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي لتلبية طلب بعض المرافق العامة الاساسية، لكنه وبسبب الوضع السيء لهذه الشبكة وبسبب عدم القدرة على ضبط الحمولات، فقد تضررت المجموعة رقم 1 في معمل شارل الحلو وتوقف انتاجها، مما اضطر المصلحة لزيادة ساعات التقنين على الشبكات المغذّاة من معاملها”.

وأفادت المصلحة بأن “فرقها الفنية تعمل جاهدة لاصلاح المجموعة رقم 1 في معمل شارل لإعادتها الى الانتاج في اقرب فرصة ممكنة، وحينها ستعود التغذية الكهربائية الى وضعها السابق”.

كما تمنّت على “المواطنين في المناطق المغذّاة من معامل الليطاني ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حرصًا على ديمومة الانتاج في معامل الليطاني”.