مطاحن لن تسلّم الخبز غداً... خلص الحكي!

إعتبر ممثل أفران البقاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر أنه “خلص الحكي بعدما قمنا بالعديد من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وبشكل دائم”، مشيراً الى أن “مهمّة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين”.

وقال في حديث إلى “صوت لبنان”: “نريد إيصال رغيف الخبز الى المواطن بأسرع وقت ممكن، ونطالب وزارة الاقتصاد أن تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح لكل المطاحن وخاصة في منطقة البقاع”.

وأضاف: “نحن منذ البداية طالبنا بأن تكون هناك رقابة مشددة على المطاحن والافران ومحاسبة المخالفين، والموضوع بحاجة الى متابعة، ونحن لسنا هواة اضراب بل نضع يدنا بيد وزارة الاقتصاد والوزير لتحسين هذا الوضع المرير”.

وتابع: “تبلغنا من مطاحن الجنوب الكبرى التي توزّع أكبر كمية من الطحين الى المناطق أن اليوم هو آخر يوم تسليم”.

وختم حيدر، قائلاً: “في تاريخ 15 من الشهر الحالي، تصل باخرة تبلغ حمولتها 25 الف طن من الطحين وهي بحاجة الى 5 ايام لاجراء التحاليل لحمولتها”، مؤكّداً أن “ليس هناك انقطاع للخبز في لبنان انما هو تقنين فقط”.