مطر: السلوك الإجرامي مرشّح للازدياد في ظلّ حكومة نتنياهو

أشار النائب إيهاب مطر عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “الاعتداء على المسجد الأقصى هو إساءة لمشاعر المسلمين في أنحاء الأرض، لما يمثله هذا الحرم من قبلة مقدسة لديهم، فكيف إذا حصل ذلك في شهر رمضان الكريم”.

مطر أضاف أنّ “هذا السلوك الإجرامي مرشح للازدياد سوءًا في ظل الحكومة اليمنية المتطرفة لبنيامين نتنياهو، وفي ظل الأزمة الكيانية التي تعيشها إسرائيل، ما يستوجب من كل العرب والمجتمع الدولي التحرك بحسم لحماية الحرم ولتجنيب المنطقة انهيارًا لا يمكن تخيل نتائجه”.

وفي ظل الأزمة الكيانية التي تعيشها اسرائيل، ما يستوجب من كل العرب والمجتمع الدولي التحرك بحسم لحماية الحرم ولتجنيب المنطقة انهيارا لا يمكن تخيل نتائجه.

2/2 — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) April 5, 2023