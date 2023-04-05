الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطر: السلوك الإجرامي مرشّح للازدياد في ظلّ حكومة نتنياهو

منذ 12 دقيقة
النائب إيهاب مطر

النائب إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

أشار النائب إيهاب مطر عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “الاعتداء على المسجد الأقصى هو إساءة لمشاعر المسلمين في أنحاء الأرض، لما يمثله هذا الحرم من قبلة مقدسة لديهم، فكيف إذا حصل ذلك في شهر رمضان الكريم”.

مطر أضاف أنّ “هذا السلوك الإجرامي مرشح للازدياد سوءًا في ظل الحكومة اليمنية المتطرفة لبنيامين نتنياهو، وفي ظل الأزمة الكيانية التي تعيشها إسرائيل، ما يستوجب من كل العرب والمجتمع الدولي التحرك بحسم لحماية الحرم ولتجنيب المنطقة انهيارًا لا يمكن تخيل نتائجه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف - تعبيرية
    المصارف في قفص الاتهام.. والسبب النفقات التشغيلية للحسابات!
    الجيش اللبناني
    مواطنان و10 سوريّين في قبضة الجيش
    النائب كريم كبارة
    كبارة: ما يحصل في الأقصى يستوجب استفاقة الإنسانيّة جمعاء

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وعائلته
    بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
    سليمان فرنجية
    هذا ما قاله الفرنسيون لفرنجية!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    "نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد