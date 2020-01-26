أخبار لبنان

“معكن للآخر”.. لبنان ينتفض في 26 مدينة في العالم

تحت شعار “معكن للآخر”، يستعد لبنانيون في الاغتراب لتنفيذ تظاهرات اليوم الأحد تشمل 26 مدينة في العالم للتأكيد على وقوف المغتربين إلى جانب أهلهم في الوطن ودعماً لمواقفهم منذ اندلاع الانتفاضة التي دخلت شهرها الرابع.

 

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وتشرف مجموعة “مغتربين مجتمعين” على التنسيق بين منظمي هذه التظاهرات أشارت لموقع”جبلنا ماغازين” إلى أن ست مدن جديدة انضمت إلى لائحة كانت تشمل عشرين مدينة تأكد إقامة تجمعات للبنانيين فيها اليوم.

إشارة إلى أن تظاهرة نيويورك تغير مكانها من باحة جورج واشنطن سكوير إلى Ralph Bunche Park (43rd &1st St) من الرابعة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.

المصدر جبلنا ماغازين
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