معمل الزهراني خارج الخدمة... ولبنان مهدّد بالعتمة الشاملة!

توقف معمل الزهراني عن العمل منتصف ليل أمس بسبب نفاد مادة الغاز اويل، على أن يستأنف العمل بتاريخ 25 تموز الحالي لمدة 3 أيام فقط لأن المخزون يكفي لذلك.

ويتوقع أن تصل باخرة محملة بمادة الفيول أويل في 28 الشهر الحالي واذا تأخرت لأي سبب سيتسبب ذلك بعتمة شاملة في لبنان.

وفي سياق متّصل، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان سابق، “بأن مشغل معملي الزهراني ودير عمار، قد أفاد بأنّه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق ما قرر مجلس الوزراء سابقا، ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 06/07/2022.

وأضافت “مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالي الشهر، وإنما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد”.

وتابعت: “وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (Fresh Dollar) إلى المتعهد وفق قرارات مجلس الوزراء، سيؤدي إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية”.