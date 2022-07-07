معمل دير عمار عاد إلى العمل.. ولكن!

الحرمان اصبح اليوم يخيم على المواطن اللبناني في حين انه يقع ضحية، بحيث يحرم من الماء وجاءت الاتصالات ومن ثم يقع اليوم تحت رحمة الكهرباء.

فبعد تأخّر دام أشهراً في دفع مستحقات شركة Primesouth، أفاد مصرف لبنان مساء أمس مؤسسة كهرباء لبنان أنه سيعطي الشركة الأموال المستحقة لها… فأُفرج اليوم عن الأموال وعادت عجلة الإنتاج إلى معمل دير عمار الذي أصبح في الخدمة بدءاً من بعد ظهر اليوم، في انتظار وصول شحنة الغاز أويل المخصّصة لشهر تموز والبدء باستخدام تلك الكميات مساء الخميس 28 الجاري على أقرب تقدير.

مدير عام “كهرباء لبنان” كمال حايك يطمئن عبر “المركزية” إلى أن “معمل دير عمار عاد إلى العمل اليوم ونؤمّن حالياً 400 ميغاواط بما يوفّر ساعتَيّ تغذية بالتيار الكهربائي يومياً”.

أما في مرحلة ما بعد عيد الأضحى، “نعود إلى تشغيل مَكينة واحدة على الشبكة بما يؤمّن 200 ميغاواط فقط كما كنا سابقاً” بحسب حايك “إلى حين وصول باخرة الغاز أويل المنتظرة في 25 الجاري على أن نبدأ باستخدامها مساء 28 – 29 منه”، مشيراً إلى أن “الباخرة التي وصلت في حزيران الفائت كانت صغيرة وحملت على متنها 33 ألف طن فقط من الفيول”.

والجدير ذكره أن مجلس الوزراء لم يخصّص لمؤسسة كهرباء لبنان هذا العام سوى 60 مليون دولار فقط.. وهذا الرقم لزوم مؤسسة بحجم “كهرباء لبنان” لا يُفيد بشيء.