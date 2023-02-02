معوض: فليتجرأوا وينزلوا بمرشحهم الى المجلس!

أعلن النائب ميشال معوّض أن “المشكلة في مبادرة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كاف معي ومع المعارضة وستؤدي الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم اسماءه وتمسّكهم بفرنجية واستجداء الدعم السعودي له”.

وقال معوّض لـmtv: “الحائط المسدود ليس في ترشيحي بل بالتخلي عن المشروع السيادي وسأناقش الامر مع جنبلاط واتمنى عدم تكرار اخطاء الماضي لأن البلد لا يحتمل مزيدًا من المساومات واسماء جنبلاط مقبولة لدينا لكن تنقصها موافقة الطرف الاخر”.

وأضاف: “فليتجرأوا وينزلوا اليوم بمرشحهم الى المجلس من دون انتظار تغيّر موازين القوى وليعقدوا جلسات متتالية وعندها لكل حادث حديث”.