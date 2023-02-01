مع اشتداد قوّة الرياح.. إخلاء الكورنيش البحري في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان والذي يحمل معه أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ قوية قد تصل إلى سرعتها إلى 85 كلم في الساعة، وتشكل خطراً على السلامة العامة. لذلك، يطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من المواطنين الكرام التقيد بالارشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري للعاصمة بيروت، أو محاولة الاقتراب من الشواطئ والممرات المؤدية إليها على طول امتدادها مع حدود مدينة بيروت، وذلك بسبب ارتفاع موج البحر جراء العاصفة، حفاظًا على سلامتهم.

كما قام فوج حرس مدينة بيروت بتكليف من محافظ بيروت بإخلاء الكورنيش البحري من الرواد والمارة حفاظاً على سلامتهم.