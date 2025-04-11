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مفتي طرابلس من السراي: شكرنا دولة الرئيس على زيارته إلى طرابلس

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام مع وفد من أهالي طرابلس.

بعد اللقاء قال المفتي أمام: “شكرنا دولة الرئيس على زيارته إلى طرابلس والشمال والجهود التي يقوم بها في المجال الأمني الذي نلمس آثاره في طرابلس بشكل كبير، ودعمه للمشاريع الواعدة مثل مطار الرئيس رينيه معوض وغيره. كما عرضنا قضية اللبنانيات وبعض الأطفال اللبنانيين الذين لا زالوا قيد الأسر في مخيم لدى الأكراد في سوريا، وقد أعطى الرئيس سلام التعليمات لإعادتهم إلى لبنان وسيتم البدء في الإجراءات المطلوبة. كما تطرقنا أيضًا إلى ملف ترقيات ضباط أمن الدولة”.

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