مفتي عكار: انجزوا الإستحقاقات واتركوا المواطن يعيش بكرامة

نظم صندوق الزكاة في عكار إفطاره الرمضاني السنوي، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بمفتي عكار الشيخ زيد زكريا.

وكانت كلمة راعي الحفل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بالمفتي زيد زكريا الذي قال: “شرّفني صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، بتمثيله في هذا الإفطار الجامع، بحضور كوكبة من الإخوة الأعزاء. الزكاة أيها الإخوة فريضة كما الصيام والحج.. والكل يعلم ذلك ولكننا في هذه الأوقات الصعبة، نحتاج إلى التطبيق العملي لهذه الفريضة في مجتمعاتنا”.

وشدد على “أننا نستبشر خيراً بالرؤية الجديدة لصندوق الزكاة في عكار التي طرحها الأستاذ أسامة الزعبي، لنرتقي إلى مستوى الحوكمة ومستوى الإدارة الممنهجة في عمل الصندوق”.

وتابع: “صرختنا ونداؤنا للقائمين على البلد أن يهتموا بصرخات الناس، ووجع المرضى وآلام اليتامى وبكاء الأمهات.. أن يتركوا اللبناني يعيش بكرامته وأن يلتفتوا إلى واجباتهم السياسية، فينجزوا الإستحقاق الرئاسي لمصلحة البلد، بدل أن يختلفوا على أتفه الأسباب”.

ورأى المفتي زكريا أنه “يخطئ من ينتظر أن النهوض يأتيه من الخارج، ولذلك أقول لأهلي وإخوتي في عكار، أنتم رافعة هذه المنطقة، وعليكم وبسواعدكم تقوم رؤية النهوض. بكم نرتقي ونرفع مستوى المنطقة وأهلها، ولنزيد رصيد صندوق الزكاة في عكار بما يعود بالفائدة على الفقراء والمساكين في هذه المنطقة”.

وختم “قدّموا أيها الإخوة من مالكم في سبيل قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”.