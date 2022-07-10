مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة

أعلنت شعبة العلاقات العامـة في المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي أنه “وقرابة الساعة ٢٠،٣٠ بتاريخ 9/7/2022 وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين”.

وفي بيان لها أكدت المديرية أنه ونتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية، ع. م. (من مواليد عام 1976) ، ح. م. (من مواليد عام 1990).

وتابعت المديرية: كثّفت قطعات السرية تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير، وعلى الفور تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأشارت قوى الأمن إلى أن المتهمان اعترفا بالتحقيق معهما بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية، فيما أحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.