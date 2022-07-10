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مكاري يستبعد تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور

منذ 39 ثانية
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2022 11:27 صباحًا
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استبعد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، إمكانية تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور.

وقال مكاري في حديث لـ “صوت كل لبنان”: “لا أرى إمكانية لتشكيل حكومة جديدة في خلال هذه الفترة القصيرة والحكومة الجديدة ستكون انتقالية وبالتالي سيكون هناك صراعات بين مختلف الأفرقاء عليها”.

وأضاف: “بالتأكيد هناك أزمة نظام في لبنان واتفاق الطائف لم يُنفّذ بشكل كامل وقد يكون هو النظام الأنسب ولكن لا أن يكون هناك استنسابية في تطبيقه”.

من جهة أخرى، أشار مكاري الى أن “العلاقة تحسّنت بين تيار “المردة” و”التيار الوطني الحر” بعد لقاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وهناك اتّصالات بين الجانبين”.

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