مكتب ميقاتي يرد على سلام: توضيحات بعد تصريح المطار

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

في كلمته اليوم في مطار بيروت، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عما أسماه “اطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتأهيل صالون الشرف”.

وفي هذا الاطار، يهمنا إيضاح الآتي:

اولا: في خلال ولاية حكومتنا، وفي إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية لشبكة الطرق على الأراضي اللبنانية كافة، اطلق معالي وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، مشروعين استراتيجيين لتأهيل وصيانة الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وفي أيلول 2024، انطلقت أعمال تأهيل وصيانة الطريق من المدينة الرياضية مروراً بالمطار وانفاق الكوكودي خلدة وصولاً إلى صيدا وطريق المطار القديم من مستديرة شاتيلا وصولا إلى المطار.

ويشمل هذان المشروعان الحيويان مجموعة متكاملة من الأعمال الهندسية والإنشائية من إعادة تأهيل البنية التحتية للطريق بالكامل، بما في ذلك أعمال التعبيد والتسوية، وتحديث أنظمة الصرف الصحي. كما يولي المشروعان اهتماماً خاصاً لتعزيز عناصر السلامة المرورية من تنفيذ علامات مرورية وتركيب حواجز معدنية. ومن الجوانب المهمة التي يتناولها المشروعان، معالجة النقاط الحمراء المعروفة بتجمع مياه الأمطار والتي كانت تتسبب في تشكل السيول وعرقلة حركة المرور.

وقد سبق تنفيذ المشروعين عملية تحضيرية دقيقة شملت الكشف الميداني من قبل الفرق الهندسية التابعة للوزارة في ربيع 2024، حيث تم تلزيم المشروعين وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وبعد حصولهما على موافقة ديوان المحاسبة أصولاً، صدر الإذن الرسمي بالمباشرة في أيلول 2024. إلا أن الظروف الأمنية الناتجة عن العدوان

الإسرائيلي أدت إلى تعليق الأعمال مؤقتاً إضافة إلى دخول فصل الشتاء وهو غير مناسب لأعمال الطرق، وتم تجديد مباشرة الأعمال إلى ربيع العام الحالي.

ثانيا: في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمطار رفيق الحريري الدولي وتحسين خدماته، خصصت الحكومة جزءاً من ايرادات المطار لصيانة المطار وتطويره بعد إقرار قانون في المجلس النيابي لذلك الهدف، وقد عملت وزاره الأشغال العامة والنقل على إعداد العديد من المشاريع وتم توفير الاعتمادات اللازمة ومن ضمنها استئناف العمل على استحداث الممر السريع المخصص لركاب المغادرة الذي يخفف الاكتظاظ ويزيد قدرة المطار على استيعاب مليون راكب إضافي، حيث تم تحويل المبلغ المطلوب إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ كامل المشروع خلال 6 أشهر.

وهناك مشاريع عديدة تم تجهيزها مع تأمين الاعتمادات اللازمة حوالي 30 مليون دولار ولكن تم التأخير في عملية الإعلان عن المشاريع جراء العدوان حيث كانت الاولويه انذاك للحفاظ على استمرارية عمل المطار.

في الختام، إن دولة الرئيس ميقاتي، الذي يعتبر الحكم استمرارية، يشيد بقيام الحكومة الحالية بتنفيذ مشاريع وضعت في عهد حكومته، ومن ضمنها تأهيل طريق المطار واستحداث الممر السريع ، ولكنه كما سائر اللبنانيين ينتظرون من الحكومة القيام بانجازات أكبر وبتنفيذ ما وعدت له اللبنانيين في بيانها الوزاري”