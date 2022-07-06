الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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ملف النازحين على نار حامية... ووزير إلى سوريا بعد العيد

منذ 37 دقيقة
النازحين السوريين

النازحين السوريين

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أعلن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن “عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة ونناقش هذا الموضوع ضمن اللجنة المكوّنة من 7 وزراء”.

وأكد لـ”صوت كل لبنان”: اتفقنا مع الدولة السورية أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن يكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.

وأضاف: سأقوم بزيارة رسمية إلى سوريا بعد العيد لمتابعة ملفّ النازحين بتكليف من الحكومة وبمباركة رئيس الجمهورية.

وختم: مهما يكن موقف مفوضية شؤون اللاجئين فنحن مستمرّون بالموضوع وتقدّمت بالعديد من البنود للمفوضية ولم أحصل على موافقات وموقف المفوضية سياسي.

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