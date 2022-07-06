ملف النازحين على نار حامية... ووزير إلى سوريا بعد العيد

أعلن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن “عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة ونناقش هذا الموضوع ضمن اللجنة المكوّنة من 7 وزراء”.

وأكد لـ”صوت كل لبنان”: اتفقنا مع الدولة السورية أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن يكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.

وأضاف: سأقوم بزيارة رسمية إلى سوريا بعد العيد لمتابعة ملفّ النازحين بتكليف من الحكومة وبمباركة رئيس الجمهورية.

وختم: مهما يكن موقف مفوضية شؤون اللاجئين فنحن مستمرّون بالموضوع وتقدّمت بالعديد من البنود للمفوضية ولم أحصل على موافقات وموقف المفوضية سياسي.