الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مناشدة من رئيس جمعية أهالي الطلاب في الخارج لوزير المالية

منذ 44 دقيقة
تظاهرة لجمعية اهالي الطلاب في الخارج (أرشيف)

تظاهرة لجمعية اهالي الطلاب في الخارج (أرشيف)

A A A
طباعة المقال

طالب رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج “سامي حميه”، في رسالة وجهّها الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال “يوسف الخليل”، “بالافراج عن حق الطلاب في هبة الريجي”، مشيرًا الى “المطالبات المتكررة بهذا الأمر الذي يستغرق يومًا واحدا فقط، فهذا الحق مستعجل وحاجة انسانية واخلاقية”.

وأشار الى أنّ عدم تلبية هذا الحق فيه “خطر كبير على مستقبل الطلاب، وهو جريمة بحق خيرة شباب لبنان الذين يكافحون في بلاد الغربة”، مذكّرًا بـ”المبادئ الطاهرة التي اوصانا بها سماحة السيد موسى الصدر لنصرة المظلومين والمعذبين”.

وقال: “إن اللامبالاة تجاه هذا الملف جعلت من أهالي الطلاب ينفقون نصف قيمة المساعدة ويذلون على الطرقات في سبيل المطالبة بهذا الحق، والتي ما زالت سجينة في ادراج مكتبك”، مضيفًا: “حان الوقت لنناشد دولة الرئيس نبيه بري كونك اتيت من فلكه، ربما تكون مراجعتنا له مجدية بحيث هو القاضي الذي يحكم بيننا وبينك بالحق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المالية يوسف الخليل
    الخليل بعد لقائه بعثة صندوق النقد: موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية
    وقفة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ
    كتاب من بعض أهالي ضحايا 4 آب إلى مجلس القضاء الأعلى
    مصلحة الليطاني
    مصلحة الليطاني: لترشيد استهلاك الكهرباء في المناطق المغذّاة من معامل الليطاني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم الاماراتي
    الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
    ميليشيا حزب الله
    ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله