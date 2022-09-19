مناشدة من رئيس جمعية أهالي الطلاب في الخارج لوزير المالية

طالب رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج “سامي حميه”، في رسالة وجهّها الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال “يوسف الخليل”، “بالافراج عن حق الطلاب في هبة الريجي”، مشيرًا الى “المطالبات المتكررة بهذا الأمر الذي يستغرق يومًا واحدا فقط، فهذا الحق مستعجل وحاجة انسانية واخلاقية”.

وأشار الى أنّ عدم تلبية هذا الحق فيه “خطر كبير على مستقبل الطلاب، وهو جريمة بحق خيرة شباب لبنان الذين يكافحون في بلاد الغربة”، مذكّرًا بـ”المبادئ الطاهرة التي اوصانا بها سماحة السيد موسى الصدر لنصرة المظلومين والمعذبين”.

وقال: “إن اللامبالاة تجاه هذا الملف جعلت من أهالي الطلاب ينفقون نصف قيمة المساعدة ويذلون على الطرقات في سبيل المطالبة بهذا الحق، والتي ما زالت سجينة في ادراج مكتبك”، مضيفًا: “حان الوقت لنناشد دولة الرئيس نبيه بري كونك اتيت من فلكه، ربما تكون مراجعتنا له مجدية بحيث هو القاضي الذي يحكم بيننا وبينك بالحق”.