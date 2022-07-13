منتخب لبنان بكرة السلة ينتصر على الفيليبين

استهل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته بكأس آسيا التي تستضيفها أندونيسيا حتى 24 تموز الجاري بفوزه الكبير على نظيره الفيليبيني وبنتيجة 95-80 في المباراة التي جرت بعد ظهر الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضاً نيوزيلندا والهند.

واستحق منتخب الأرز الفوز على الفيليبين في اللقاء لأنه عرف كيف يمتص “الصمود الفيليبيني” في بداية المباراة ليكمل اللقاء فارضاً ايقاعه وواصل عروضه القوية في الآونة الأخيرة .وبات لبنان المنتخب العربي الوحيد الذي يفوز حتى الآن في البطولة الحالية بعدما خسرت كافة المنتخبات العربية وهي سوريا والسعودية والأردن والبحرين مبارياتها الأولى.

ومع انطلاق المباراة تقاربت النقاط بشكل كبير لتنهي الفيليبين الربع الاول بتقدمها 27-22 مع تسجيل اربع ثلاثيات من المنتخب المتقدّم.وفي الربع الثاني، فرض لبنان ايقاعه واستعاد توازنه وقلّص الفارق رويداً رويداً حتى نجح بانهاء الربع الثاني 46-39 لمصلحته بعدما بدا ان اللاعبين اللبنانيين بقيادة وائل عرقجي يتجهون الى تحقيق الفوز وتقاسم صدارة المجموعة مع نيوزيلندا الفائزة على الهند.

وفي بداية الربع الثالث، دارت “حرب” ثلاثيات بين لاعبي المنتخبين مع سيطرة لبنانية واضحة على “الريباوندز” وفي الهجوم والدفاع ووسّع منتخب الأرز الفارق وانهى الربع الثالث لمصلحته65-51 بعد عرض لبناني كبير مشابه للعرضين الكبيرين امام الأردن في 1 تموز وامام السعودية في 4 تموز ضمن تصفيات كأس العالم.

وفي الربع الرابع والأخير، حاول منتخب الفيليبين العودة من بعيد لكن المنتخب اللبناني عرف كيف يحافظ على تقدّمه وتهدئة وتيرة اللعب بفضل خبرة لاعبيه وتمرّسهم ولينهي منتخب الأرز المباراة بفوزه بفارق 15 نقطة 95-80 وليحقق فوزه الأول في مباراته الأولى في كأس آسيا 2022.

وسيلتقي لبنان نظيره النيوزيلندي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة بتوقيت بيروت في لقاء يُحدّد “زعيم” المجموعة الرابعة الذي يتأهل مباشرة الى الدور ربع نهائي مباشرة بينما ستخوض المنتخبات التي ستحتل المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة مباراة للعبور الى الدور ربع النهائي وسيختتم لبنان مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة بتوقيت بيروت من صباح الأحد 17 تموز الجاري.