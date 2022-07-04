الثلاثاء 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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منتخب لبنان لكرة السلة فاز على السعودية

منذ 7 دقائق
المنتخب اللبناني لكرة السلة

المنتخب اللبناني لكرة السلة

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فاز ​منتخب لبنان​ لكرة السلة على المنتخب السعودي بنتيجة 90 – 60 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث أقيمت المباراة على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل، ضمن “النافذة الثالثة” من المجموعة الآسيوية الثالثة.

وبهذا الفوز، تصدر لبنان المجموعة الثالثة، ويقترب من التأهل لكأس العالم لكرة السلة.

وسيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند (ذهاباً واياباً) في “النافذة الرابعة” (آب 2022) و”النافذة الخامسة” (تشرين الثاني 2022) و “النافذة السادسة” والأخيرة (شباط 2023)، لتتحدّد على أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن آسيا وأوقيانيا الى نهائيات كأس العالم.

 

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