“منتدى حوار بيروت”: لوجوب اعتماد التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعا تداول فيه ما تشهده الساحة اللبنانية وما يدور في المنطقة إقليميا”، متسائلا في بيان أصدره بعد الاجتماع عن “الوضع المريب الذي يخص تشكيل الحكومة والاستمرار في التصرفات البعيدة عن الوطنية وموجباتها، في ظل المخاطر العديدة التي تهدد البلاد والعباد”.

وتوقف عند “ما تشهده المنطقة من توترات، لا سيما أنها تأتي في نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتخوف من مراهنة الخاسرين بعد فوز الرئيس جو بايدن على القيام بأعمال متهورة ومشبوهة لا أحد يستطيع تقدير عواقبها”.

وأكد “وجوب اعتماد التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن “ما جرى حول ذلك ما هو إلا مسرحية يمكن إعطاؤها عنوان: حاميها حراميها”.

وشدد على “وجوب اعتماد حملة توعية مستمرة مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لا يلتزم التوجيهات في ما يخص جائحة كورونا ومخاطرها”.

وطالب ب”عدم القفز فوق ظروف المواطنين الحياتية التي تفترض المتابعة والمعالجة، نظرا إلى الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن بكل أوجهها”.

واستقبل “منتدى حوار بيروت” وفدا من عناصر الدفاع المدني عرض الأوضاع التي يعيشها.

وتحدث مخزومي، خلال الاجتماع، عن “أحقية مطالبهم”، واعدا ب”السعي والمتابعة لدى كل الجهات المعنية بأمورهم”، عارضا “التضحيات التي يقدمونها”، وقال: “لم يجر تثبيتهم، رغم التعيينات غير الشرعية التي شملت الآلاف من الموظفين”.