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من جديد.. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت!

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 5:19 مساءً
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذاراً لسكان مبنى في في حي الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة الاخلاء.

وقال أدرعي في منشور له على منصة اكس:

“انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة.”

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