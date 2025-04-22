من هو المستهدف بالغارة الاسرائيلية على طريق الحنية في قضاء صور؟

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منشور على منصة “إكس”، أن قوات الجيش الإسرائيلي شنّت، في وقت سابق من اليوم، هجومًا استهدف قيادياً تابعًا لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.

وادعى أدرعي أن المستهدف قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله، مؤكدًا أنه تم “القضاء عليه” خلال العملية.

ولم يحدّد أدرعي هوية القائد المستهدف، لكنه وصفه بأنه “شخصية قيادية في مجمع عمليات تابع لحزب الله”، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ”التهديدات المتصاعدة من جنوب لبنان”.

#عاجل 🔸في وقت سابق اليوم هاجم جيش الدفاع في جنوب لبنان وقضى على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله الارهابي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2025

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة “بيك أب” على طريق بلدة الحنية في قضاء صور. وأعلنت وزارة الصحة عن مقتل شخص إثر الغارة التي استهدفت بلدة الحنية.

وأفادت بعض المصادر أن علي كايد هاشم من بلدة مجدل زون هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية التي نُفّذت على طريق بلدة الحنية في قضاء صور.

كما لفتت إلى أن هاشم كان قد أُصيب سابقًا جراء استهداف تعرّض له على طريق النصار في بلدة دير قانون رأس العين قرب صور.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه أطراف بلدة شبعا، فيما قامت مسيّرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

وفي وقتٍ لاحق اليوم استهدفت ايضاً مسيرة اسرائيلية بلدة بعورتا ما أدى الى مقتل القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان حسن عطوي