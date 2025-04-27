من هو المستهدف في الغارة الاسرائيلية على حلتا؟

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة مسيرة هاجمت في وقت سابق من اليوم (الأحد) عنصراً من حزب الله وقضت عليه في منطقة حلتا في جنوب لبنان.

وزعم أدرعي أن العنصر المستهدف كان يعمل على إعادة اعمار قدرات حزب الله في المنطقة.

#عاجل 🔸 هاجمت طائرة مسيرة في وقت سابق من اليوم (الأحد) إرهابيًا من منظمة حزب الله الإرهابية وقضت عليه في منطقة حلتا في جنوب لبنان، حيث كان يعمل على إعادة اعمار قدرات حزب الله الارهابية في المنطقة pic.twitter.com/CgRfMshexC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2025

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على الجنوب، ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، إن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط قتيل”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أفادت منصات على مواقع التواصل ووسائل إعلام بأن الطيران الإسرائيلي “أغار على أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا مستهدفا مزرعة دواجن”.