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من هو المستهدف في غارة وادي الحجير؟

منذ 54 دقيقة
السيارة المستهدفة في غارة وادي الحجير

السيارة المستهدفة في غارة وادي الحجير

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زعم الجيش الاسرائيلي أنه اغتال عنصراً من قوة الرضوان في منطقة القنطرة في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة اكس: “هاجمت مسيرة لسلاح الجو وقضت في وقت سابق اليوم على مخرب من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة قنطرة في جنوب لبنان.”

و في وقت سابق استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع «رابيد» على طريق وادي الحجير – الغندورية جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل سائقها وسقوط جريح آخر.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي أن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في وادي الحجير أدت إلى سقوط قتيل”.

وقالت بعض المصادر أن الضحية هو حسين عبد الرحيم يونس من بلدة مركبا.

وقالت صفحات موالية لحزب الله وأخرى تابعة لبلدة مركبا: «نزف إليكم السعيد حسين عبد الرحيم يونس من بلدة مركبا والذي ارتقى صباحاً في غارة غادرة على طريق وادي الحجير».

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