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مواطنان و10 سوريّين في قبضة الجيش

منذ 23 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محافظة جبل لبنان 10 سوريين لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم: إطلاق النار على مواطنين، السرقة، التعدّي على الأملاك الخاصة، الإتجار بالأسلحة، الدخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، التجول من دون أوراق قانونية.

وضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان ودراجة نارية غير قانونية. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش أنّ “دورية من مديرية المخابرات في محافظة جبل لبنان أوقفت المواطنَين (م.ن.) و(ب.أ.) لتعاطيهما المخدرات وحيازتهما كمية منها. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

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