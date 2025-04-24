موجة من الغضب واحتجاجات.. ما الذي يحدث داخل سجن رومية؟

عاد الهدوء إلى سجن رومية المركزي في بيروت بعد حالة واسعة من الغضب اجتاحت صفوف السجناء اليوم الخميس 24 ابريل الجاري، حيث بدأت انتفاضة للسجناء داخل المبنى “ب” الذي يضم عدداً كبيراً من السجناء السياسيين الموقوفين لارتباطهم بملفات الثورة السورية.

و علم “المرصد اللبناني لحقوق السجناء” من مصادر مطلعة داخل السجن أن قوة من مكافحة الشغب كانت تستعد للدخول إلى المبنى، لكن مفاوضات وتفاهمات تمت بين السجناء و بين آمر سرية رومية العقيد نزيه صلاح حالت دون ذلك، حيث وعد المنتفضين بإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة في البلاد.

وتتزامن هذه التحركات مع اعتصام نفذه أهالي السجناء وعدد من الحقوقيين و النشطاء أمام مقر مجلس النواب حيث تنعقد اليوم جلسة تشريعية ، مطالبين المجلس بإقرار قانون كانت تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني مع عدد من النواب يرمي إلى تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة بالإضافة إلى تحديد عدد سنوات حكمي المؤبد والإعدام.

و لاتزال قضية السجون في لبنان تنتظر قراراً سياسياً من الأحزاب لإنهاء معاناة آلاف الأسر اللبنانية التي تترقب مصير أبنائها في ظل انتشار الأمراض و تدهور الحالة المعيشية خلف الأسوار، بالأضافة إلى ترقب آلاف النازحين السوريين الذين ينتظرون تسليم أبنائهم إلى الإدارة السورية الجديدة تنفيذا للتفاهمات التي أعلن عنها مؤخراً بين حكومتي البلدين.