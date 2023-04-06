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موسى: أحاديث سياسيّة في "استراحة" بيت عنيا.. ومبادرة خارجيّة فعليّة!

منذ دقيقتين
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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أكد النائب ميشال موسى أنّ “السياسة بمفهومها الضيّق غابت عن خلوة بيت عنيا ولكن الأحاديث السياسيّة كانت حاضرة بين النواب أثناء أوقات الاستراحة”.

وشدد في حديث لـ”صوت كل لبنان” “93.3” على أنّ “هناك حراكًا في الخارج حول موضوع الرئاسة وهناك قنوات تواصل في الداخل، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم، على أمل الاستفادة من الاتفاقات الاقليمية”.

موسى رأى أنّ “الموفدين يستطلعون الآراء من الفرقاء مباشرة لبلورة الأفكار، والمطلوب العمل أكثر بين الفرقاء في الداخل”، لافتًا إلى أنّه “يوجد مبادرة خارجية فعلية”.

ولفت إلى أن “الاستحقاقات الدستورية هي استحقاقات وطنية، ويجب التقليل من الخلافات والذهاب نحو التواصل وتوسيع المساحات المشتركة، سواء بين المسيحيين بين بعضهم ومع الشركاء الآخرين”.

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