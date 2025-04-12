موسى: لا شيء يمنع اللقاء بين الرئيس عون وحزب الله

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى أن التواصل قائم بين كل الفرقاء، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان في المرحلة الماضية على تنسيق دائم مع حزب الله وهو مستمر في مساعيه وان الجانب اللبناني قام بما عليه في ما يخص القرار 1701، مشيراً إلى خلل يتمثل بالاعتداءات الاسرائيلية التي لم تتوقف على الاراضي اللبنانية بالإضافة الى احتلالها لخمس مواقع في الجنوب وعدم الافراج عن الاسرى اللبنانيين لديها.

وسأل في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “كيف يمكن الحديث عن سحب السلاح في ظل هذه الاعتداءات المستمرة؟”، مشيراً الى انتشار الجيش في كل منطقة جنوب الليطاني. وقال: “هناك موجبات على اسرائيل يجب الالتزام بها لأنه لا يمكننا الحديث في الملف اللبناني في ظل الخروقات الاسرائيلية”.، لافتاً الى “التنسيق بين الرؤساء الثلاثة لبلورة موقف لبناني موحّد بردود واضحة على كل الأمور”.

وقال موسى إن “التواصل قائم بين رئيس الجمهورية والرئيس بري حول هذا الموضوع ولا شيء يمنع اللقاء بين حزب الله والرئيس عون الذي يبذل جهداً كبيراً للوصول الى موقف لبناني موحّد، فالجو برأيه مهم للوصول الى صيغة معنية في هذا الملف”.