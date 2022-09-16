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مولوي: تشدّدُنا في الإجراءات هدفه حماية النظام وليس المصارف

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2022 4:11 مساءً
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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أشار وزير الداخلية والبلديات “بسام مولوي”، بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الامن المركزي، إلى أن “الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام”، متوجهًا إلى المودعين بالقول: ” إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم”.

ولفت مولوي إلى أنّ “هدفنا حماية البلد والمودعين ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد، وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني”.

في السياق نفسه، اعتبر أنّ هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، قائلًا: “لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع”.

وأضاف مولوي: ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة”.

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