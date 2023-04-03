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مولوي: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

منذ 13 دقيقة
وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها والالتزام بتطبيق القانون”، وقال في مؤتمر صحافي: “جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وسنصدر التعاميم الضرورية لتاريخ بدء الترشيحات، ونطالب الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة واستكمال التحضيرات الإدارية”.

وتابع مولوي: “حريصون على أن يأخذ الموظف حقوقه والحصول على المكافآت وأشكر كل الفريق المتفاني في إنجاز مختلف الاستحقاقات واعتدنا على المواجهة لتحقيق الدولة ومصلحة المواطن التزاماً بالقانون”، مشيرا الى أنّ “منافع الانتخابات أكبر بكثير من التكلفة التي تؤمّنها الدولة اللبنانية وقسمٌ منها أمّنته الـundp، ونرفض تعطيلها رغم الظروف الصعبة”.

ولفت مولوي الى أنّ “كلفة الانتخابات تُشكّل نسبة قليلة من كلفة الكهرباء والدعم ولا أسباب جدية للتهرب منها”، مضيفاً “لنضع هذا الاستحقاق في مكانه الإنمائي والقانوني ولنبعده عن التجاذبات السياسية”.

وأعلن وزير الداخلية أنّ “مواعيد الإنتخابات هي 7 أيار في الشمال و14 أيار في جبل لبنان و21 أيار في بيروت والبقاع و28 أيار في الجنوب”.

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